Après la polémique, Christophe Galtier l'annonce «je ne les priverai pas du ramadan»

Ancien entraineur très suivi en Ligue 1 et passé par l’ASSE, le LOSC ou encore le Paris Saint-Germain, Christophe Galtier vit depuis trois ans au Moyen Orient. Après Al Duhail au Qatar, l’entraineur français a rejoint le club de NEOM SC en Arabie Saoudite en juillet dernier où il a récemment vu ressurgir les fantômes de quelques vieilles polémiques.

Le jeûne religieux n’a pas toujours rimé avec sport de haut niveau. Si maintenant des dispositions sont prise dans la plupart des pays européens, cela n’a pas toujours été le cas. Parfois, c’est même parti très loin avec des scandales et des histoires assez étranges dans un passé pas si lointain.

La vieille polémique de Galtier En France, on a notamment eu le grand feuilleton autour de Christophe Galtier, accusé d’avoir tenu des propos racistes et discriminatoires à l’encontre de certains joueurs de confession musulmane en lien avec le ramadan, lorsqu'il entrainait l'OGC Nice. Placé en garde à vue puis jugé en décembre 2024, le technicien français avait finalement été relaxé par le tribunal correctionnel de Nice. Cette affaire a toutefois continué de le poursuivre au fil de sa carrière et cela est loin d’être fini.