Foot - Manchester United

Manchester United : Suspendu, Cavani peut compter sur un soutien au PSG !

Publié le 2 janvier 2021 à 14h50 par La rédaction

Sanctionné par le Fédération anglaise après avoir utilisé un terme jugé raciste, Edinson Cavani a reçu le soutien de son ancien partenaire au PSG, Ander Herrera.