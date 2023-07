Tour de France : Alaphilippe annonce du lourd en direct

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le contre-la-montre entre Passy et Combloux a été le théâtre de la démonstration de Jonas Vingegaard, plus que jamais leader de ce Tour de France. Premier Français, Rémy Cavagna termine à la sixième place. Son coéquipier Julian Alaphilippe a pris la 26ème place, mais l'ancien champion du monde ne souhaitait pas se mettre dans le rouge avant les ultimes étapes.

Ce mardi, Jonas Vingegaard a assommé le Tour de France. Le Danois a remporté le contre-la-montre et conforté son maillot jaune de leader. Son concurrent Tadej Pogacar a pris la deuxième place, mais à 1mn et 38 sec. 26ème au terme de ce parcours de 22km, Julian Alaphilippe n'a pas joué les premiers rôles. Il faut dire que le coureur de la Soudal-Quick Step n'était pas particulièrement attendu sur ce tracé. Raison pour laquelle Alaphilippe a préféré se préserver.

Alaphilippe s'est préservé

« J'ai profité de ce chrono pour faire un bon effort, sans trop dépasser non plus la zone rouge. J'ai senti que ça n'aurait servi à rien de toute façon, mais j'ai envie de donner le maximum jusqu'à Paris et il y a encore de belles opportunités. Grosse chaleur, mais un parcours magnifique. C'était vraiment un beau tracé. Je pense que c'est vraiment le terrain idéal qui permet de départager Pogacar et Vingegaard. Pour ma part, j'ai pris beaucoup de plaisir, et les encouragements, ça fait plaisir. Il y en avait pour tout le monde, montée, descente. Un peu de technique et des grands bouts droits pour envoyer. C'est vraiment avec les jambes, donc vraiment un beau parcours » a confié Alaphilippe. Souvent aperçu au sein des échappées depuis le début du Tour de France, le Français espère obtenir un dernier coup d'éclat avant l'arrivée à Paris.

« J'espère encore faire vibrer »