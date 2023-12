Tragédie en NBA, un spectateur décède pendant un match

Florian Barré

Un fan d’une trentaine d’années est décédé au Golden 1 Center lors de la défaite 127-117 des Sacramento Kings contre les Pelicans de la Nouvelle-Orléans lundi soir en quart de finale du tournoi de mi-saison de la NBA. Selon la franchise californienne, le fan a subi une urgence médicale au cours du premier quart-temps et est décédé pendant le match malgré les tentatives de réanimation.

Alors que les New Orleans Pelicans fêtent leur qualification en demi-finale de la première édition de l’In-Season Tournament de la NBA, les Sacramento Kings pleure à la fois leur éviction de la compétition mais aussi la mort de l’un de leurs fans. En effet, durant le premier quart-temps de la rencontre, un trentenaire a subi une urgence médicale avant de succomber : « Au cours du premier quart du match Kings contre Pelicans, un invité a eu une urgence médicale. Les services médicaux d'urgence ont immédiatement répondu et administré la RCR. Malheureusement, ces efforts n’ont pas abouti et l’invité est décédé. L'organisation présente ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de l'invité. » ont ainsi déclaré les Kings dans un communiqué.

Pas plus d’informations pour l’heure

La chaîne de télévision locale de Sacramento, FOX 40 , a rapporté que l'homme avait une trentaine d'années et ne répondait pas à l'arrivée des ambulanciers. Malgré tous les efforts des services d'urgence, qui ont pratiqué la RCR (réanimation cardiorespiratoire) pendant plus de 20 minutes, l'homme a été déclaré mort sur les lieux. Il était au match avec un membre de sa famille. Pour le moment, aucun autre détail supplémentaire n’est disponible.

