NBA : Grosse annonce en vue du prochain All-Star Game

Florian Barré

Contrairement à ce que l’on aurait pu imaginer de prime abord, la partie la plus attendue du dernier week-end All-Star a été le concours à 3-points entre Stephen Curry et Sabrina Ionescu. En effet, le All-Star Game déçoit ses observateurs un peu plus chaque année. Une réalité que semble accepter Adam Silver, patron de la NBA, et qui pourrait évoluer dès la prochaine édition avec un choc entre Européens et États-Uniens.

Il n’y a plus de doute. Le All-Star Weekend peine de plus en plus à créer de la ferveur au fil des années. 2024 n’a encore pas été une franche réussite pour l’évènement. Alors que de nombreuses figures de la NBA réclamaient un match sérieux lors du All-Star Game, on a finalement assisté à un torrent offensif, offrant un score lunaire atteignant les 397 points en tout (211-186). Du jamais vu ! Mais pourquoi un tel manque de sérieux ? Adam Silver a tenté d’y répondre.

NBA : Comment Wembanyama et les Spurs gèrent la pression des réseaux sociaux https://t.co/rhuT1mzbjG pic.twitter.com/Q4edt1x37Q — le10sport (@le10sport) March 25, 2024

« On avait une dernière chance de retrouver l’essence basket »

« Je pense que les jeunes joueurs voient ça comme une pause et une opportunité de s’amuser au milieu de la saison », a ainsi affirmé le patron de la NBA sur CNN . « On a environ 1300 matchs ultra-compétitifs au total dans une saison, et ils voient le All-Star Game différemment. Il y a toujours une notion de divertissement et quand je vois l’engouement qu’il y a eu autour du duel entre Steph (Curry) et Sabrina (Ionescu), ça me fait réfléchir. Le sentiment, en allant à Indiana cette année, c’était qu’on avait une dernière chance de retrouver l’essence basket du match. Larry Bird était un capitaine honorifique. On pense à Larry Bird, au basket, dans l’Indiana. On est revenu au format traditionnel Est/Ouest, on a écarté la Draft des dernières saisons, ces fins de match spéciales, on a parlé aux joueurs avant le match… Je me suis amusé, les fans aussi, c’était un super week-end mais ce n’était pas un match de basket. »

« Les franchises sont également complices »