Affaire Jégou-Auradou - XV de France : Les révélations accablantes de la presse argentine !

Convoqués par Fabien Galthié pour la tournée estivale du XV de France en Amérique du Sud, Oscar Jégou et Hugo Auradou ont été inculpés par la justice argentine de viol aggravé. Mais après un mois d’enquête le vent commencerait à tourner et dans quelques heures les deux internationaux français pourraient même être libérés selon certaines sources.

Inconnus par le grand public, Oscar Jégou et Hugo Auradou ont connu une popularité soudaine au mois de juillet, mais pas vraiment pour leurs talents de rugbymen. Les deux joueurs du XV de France ont en effet été accusé de violences sexuelles et physiques par une femme de 39 ans, avec des faits remontant à la nuit entre le 6 et le 7 juillet dernier.

Bientôt la fin d’un triste feuilleton ?

Toujours en Argentine pour l’enquête, Jégou et Auradou ont été auditionnés le 8 aout dernier par le parquet de Mendoza et une avancée majeure semble avoir été faite. Les procureurs qui ont assisté aux auditions de la victime présumée ainsi que des deux joueurs auraient en effet demandé leur libération selon Midi Olympique, voire même l’abandon total des charges. Une version quelque peu différente de celle de L’Equipe, qui confirme tout de même la possibilité de voir les deux internationaux rentrer en France dans le courant de la semaine prochaine.

Des sonores de la plaignante fuitent

Après ces nouvelles, mais surtout à quelques heures d’un verdict important fixé pour le 12 aout, des fuites ont eu lieu auprès des médias argentins. Uno a en effet publié des photos de la victime en compagnie d’Hugo Auradou dans l’ascenseur de l’hôtel cette fameuse nuit entre le 6 et 7 juillet 2024. De son côté, Clarin a divulgué des sonores que se seraient échangés la victime et une amie, authentifiés par les avocats de la plaignante. On y entendrait notamment la femme de 39 ans dire : « J’ai rencontré un rugbyman français. Super grand le mec. Trop beau, trop beau (...) Quand je sors, j’en profite. Il m’a éclatée, il m’a éclatée. Il m’a explosée le mec. J’ai des marques sur le dos, la mâchoire ».