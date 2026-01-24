Zinedine Zidane pense à l’Algérie !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Même s’il a longtemps été la star incontestable du football français, Zinedine Zidane n’en a pas pour autant renié ses origines et son lien fort avec l’Algérie. D’ailleurs, l’ancien numéro 10 des Bleus a toujours revendiqué son amour pour le pays de ses parents auquel il pense souvent comme il le confiait dans une interview en 2010.

Le lien entre Zinedine Zidane et l’Algérie est aujourd’hui matérialisé par un élément concret puisque son fils, Luca, est devenu le gardien titulaire des Fennecs et vient d’ailleurs de disputer la CAN 2025 au Maroc. Il faut dire que l’ancien meneur de jeu de l’équipe de France a toujours revendiqué son lien fort avec l’Algérie, comme ce fut notamment le cas en 2010 dans une interview à TV5 Monde.

« J’y pense tout le temps » Zinedine Zidane a clairement expliqué déjà à cette époque qu’il pensait régulièrement à l’Algérie de par la culture inculquée par ses parents : « Je pense tout le temps à mes racines, à mon papa et à ma maman. Ils m’ont guidé, m’ont montré le chemin à suivre, qui m’ont donné de très bons conseils. Je trouve que ce mix avec ces origines et ce vécu en France, c’est génial. C’est ce qui vous enrichit », expliquait l’ancien numéro 10 des Bleus.