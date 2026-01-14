Zidane : La tromperie qui ne passe pas !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le Real Madrid à l'été 2019 pour 120M€, Eden Hazard débarquait dans la capitale espagnole avec le statut de star. Mais le milieu offensif belge, qui s'est avéré être un gros flop en Espagne, a reconnu par la suite n'avoir pas du tout fait attention à son hygiène de vie. Une véritable tromperie à l'encontre de Zinedine Zidane selon Christophe Dugarry, qui a clashé Hazard.

Recruté par Zinedine Zidane qui souhaitait absolument travailler avec lui au Real Madrid en 2019, Eden Hazard a été l'un des flops les plus marquants de l'histoire du club merengue. Les 120M€ déboursés pour le faire venir de Chelsea n'ont jamais vraiment été justifiés, et pour cause, Hazard avouait lui-même en 2024 dans les colonnes de France Football n'avoir jamais vraiment fait attention à son hygiène de vie : « Je ne faisais pas attention. Mais je n’allais pas au McDo tous les jours. Tu ne tiens pas seize ans pro. Je n’y accordais pas d’importance. Je suis un bon vivant, j’aime manger, avec des amis, on boit un verre. Ça m’est arrivé la veille de match, de manger à la maison, boire une petite bouteille, tac. Oh moi, Boxing Day, c’est Noël, raclettes, vin (…) La diététique, c’est nul, ça ne sert à rien », indiquait l'ancien milieu offensif belge, retraité depuis la fin de son aventure au Real Madrid en 2023.

« Barbecues, rosé... », Eden Hazard s'est lâché Et même l'été de son arrivée au Real Madrid, Eden Hazard a reconnu ne pas avoir pris soin de lui : « Je me dis : ‘Maintenant, je suis au Real, c’est peut-être les dernières vacances où je vais pouvoir…’ Et je me suis lâché comme je me lâchais tous les étés. Sept ans en Angleterre, sans coupure à Noël, à tout donner, alors quand j’ai trois ou quatre semaines de vacances, ‘Ne me cassez pas les pieds’, barbecues, rosé, tout ça. Et c’est ce qui me permettait de me remettre à zéro pour repartir. Après, le Real, ç’a mal tourné, et voilà », confesse l'ancien joueur du LOSC. Des propos inadmissibles aux yeux de Christophe Dugarry, le grand ami de Zinedine Zidane, qui estime que l'ancien coach du Real Madrid a tout simplement été trompé par Hazard.