Zidane à Marseille : Le «suicide» évoqué en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Durant l'été 2015, alors que l'OM avait subitement perdu Marcelo Bielsa qui avait démissionné au soir de la 1ère journée de Ligue 1, la rumeur Zinedine Zidane sur le banc marseillais faisait beaucoup fantasmer. Mais de son côté, en direct sur RMC, Rolland Courbis craignait un «suicide» pour Zidane s'il démarrait sa carrière d'entraîneur par l'OM.

La bombe avait été lâchée par Marcelo Bielsa lui-même en conférence de presse, après une défaite de l'OM contre Caen en ouverture du championnat le 8 août 2015 : le coach argentin a démissionné de son poste d'entraîneur, et la direction de l'OM a donc été obligée de se trouver un nouveau coach en urgence absolue alors que la saison venait de démarrer. La rumeur Zinedine Zidane avait rapidement fait son apparition, suscitant les fantasmes les plus flous chez les supporters marseillais.

« Ce serait un suicide » Mais de son côté, en direct au micro de RMC en cette période d'août 2015 où l'OM se cherchait un nouvel entraîneur, Rolland Courbis avait été très cash au sujet de la rumeur Zinedine Zidane : « Je suis persuadé que ce serait un suicide de faire venir Zizou maintenant. Prendre un entraîneur français serait une erreur pour l'OM », lâchait l'ancien entraîneur de l'OM, mais également ex-mentor de Zidane aux Girondins de Bordeaux.