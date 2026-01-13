Séparation avec Kylian Mbappé : Le message d'adieu posté sur Instagram !

Après la défaite en finale de la Supercoupe d'Espagne face au FC Barcelone, le Real Madrid a annoncé le départ de Xabi Alonso. En effet, les deux parties ont trouvé un accord pour mettre fin à leur collaboration. Ce mardi après-midi, Xabi Alonso a fait ses adieux au Real Madrid via Instagram.
Ce dimanche, le Real Madrid a perdu la finale de la Supercoupe d'Espagne face au FC Barcelone. Au lendemain de cette désillusion, le club présidé par Florentino Pérez a annoncé le départ de Xabi Alonso, avec qui un accord a été trouvé.
«Cette étape professionnelle touche à sa fin»
Alors qu'il n'entraine plus le Real Madrid de Kylian Mbappé, Xabi Alonso a fait passer un message fort sur les réseaux sociaux, et ce, via son compte Instagram. « Cette étape professionnelle touche à sa fin, et elle ne s'est pas déroulée comme nous l'aurions souhaité », a écrit le technicien espagnol, avant de poursuivre.
«Entraîner le Real Madrid a été un honneur»
« Entraîner le Real Madrid a été un honneur et une responsabilité. Je remercie le club, les joueurs et surtout les supporters pour leur confiance et leur soutien. Je pars avec respect, gratitude et la fierté d'avoir fait de mon mieux », a conclu Xabi Alonso.