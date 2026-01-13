Séparation avec Kylian Mbappé : Le message d'adieu posté sur Instagram !

Amadou Diawara

Après la défaite en finale de la Supercoupe d'Espagne face au FC Barcelone, le Real Madrid a annoncé le départ de Xabi Alonso. En effet, les deux parties ont trouvé un accord pour mettre fin à leur collaboration. Ce mardi après-midi, Xabi Alonso a fait ses adieux au Real Madrid via Instagram.

«Cette étape professionnelle touche à sa fin» Alors qu'il n'entraine plus le Real Madrid de Kylian Mbappé, Xabi Alonso a fait passer un message fort sur les réseaux sociaux, et ce, via son compte Instagram. « Cette étape professionnelle touche à sa fin, et elle ne s'est pas déroulée comme nous l'aurions souhaité », a écrit le technicien espagnol, avant de poursuivre.