Neymar : Le gros tacle d’un champion du monde !

Meilleur buteur de l’histoire de la sélection brésilienne, Neymar espère pouvoir participer à la Coupe du monde 2026. Cependant, les blessures à répétition commencent à compromettre cette participation du génie auriverde. Champion du monde 1970 avec la Seleção, Emerson Leão a vivement critiqué le joueur de Santos sur son état de santé.

Le Brésil attend son retour avec impatience. Le contre-la-montre est lancé pour Neymar, qui espère sérieusement pouvoir participer à la Coupe du monde 2026 avec la Seleção. Meilleur buteur de l’histoire de la sélection brésilienne, le joueur de Santos continue de se blesser à répétition, ce qui devient sérieusement inquiétant pour son objectif du mondial.

« Neymar n’est un exemple pour personne » Champion du monde 1970 avec le Brésil, Emerson Leão a d’ailleurs vivement critiqué Neymar. « Neymar n’est un exemple pour personne. Il a commencé sa carrière comme une star merveilleuse. Je me souviens d’un jour où j’ai joué contre Santos. Je suis passé à côté de lui et je lui ai dit : ‘Regarde gamin, on aura besoin de toi pour la Coupe du Monde, prends soin de toi’. Et c’est justement la seule chose qu’il ne fait pas », confie l’ancien gardien au micro de TyC Sports.