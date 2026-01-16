Zinedine Zidane avec Kylian Mbappé : Il dit oui !

Alors que le Real Madrid a décidé de se séparer de Xabi Alonso et de nommer Alvaro Arbeola pour le remplacer, Benoit Tremoulinas a affiché son scepticisme concernant ce choix. L'ancien joueur du Séville FC assure en effet qu'il faut un manager comme Zinedine Zidane pour gérer Kylian Mbappé et ses coéquipiers.
C'est officiel depuis quelques jours, Xabi Alonso n'est plus l'entraîneur du Real Madrid. L'ancien coach du Bayer Leverkusen a été remplacé par Alvaro Arbeloa. Un choix qui est largement discuté. Benoit Trémoulinas aurait par exemple préféré un profil à la Zidane pour gérer Kylian Mbappé notamment.
Tremoulinas réclame Zidane au Real Madrid
« Je ne suis pas surpris que Xabi Alonso ait été limogé. Oui il faut un manager. Pas une nounou mais un manager, comme l’a été Zinedine Zidane, comme l’a été Carlo Ancelotti, comme l’a été aussi Mourinho. L’interrogation qu’il y a eu lorsque Xabi Alonso a signé au Real Madrid c’est comment va-t-il faire ? C’était mon interrogation et celle de beaucoup de monde aussi. Comment va-t-il faire pour faire presser et défendre ses attaquants ? C’était l’interrogation parce que Xabi Alonso a des idées bien prédéfinies sur son style de jeu, chose qu’il avait mis en place à Leverkusen avec brio », confie-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg.
Egalement invité à commenter la nomination d'Alvaro Arbeloa, Benoit Trémoulinas n'est logiquement pas convaincu par ce choix. « Comment va faire Arbeloa ? Est-ce qu’Arbeloa va avoir une poigne assez ferme pour gérer son vestiaire, pour gérer les égos ? Tactiquement on ne s’attend pas à un truc démentiel, on s’attend à ce que l’équipe du Real Madrid gagner. C’est ce que veulent les supporters, ils n’en peuvent plus que le Barça rafle tout », ajoute l'ancien joueur du Séville FC.