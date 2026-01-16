Zinedine Zidane avec Kylian Mbappé : Il dit oui !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le Real Madrid a décidé de se séparer de Xabi Alonso et de nommer Alvaro Arbeola pour le remplacer, Benoit Tremoulinas a affiché son scepticisme concernant ce choix. L'ancien joueur du Séville FC assure en effet qu'il faut un manager comme Zinedine Zidane pour gérer Kylian Mbappé et ses coéquipiers.

Tremoulinas réclame Zidane au Real Madrid « Je ne suis pas surpris que Xabi Alonso ait été limogé. Oui il faut un manager. Pas une nounou mais un manager, comme l’a été Zinedine Zidane, comme l’a été Carlo Ancelotti, comme l’a été aussi Mourinho. L’interrogation qu’il y a eu lorsque Xabi Alonso a signé au Real Madrid c’est comment va-t-il faire ? C’était mon interrogation et celle de beaucoup de monde aussi. Comment va-t-il faire pour faire presser et défendre ses attaquants ? C’était l’interrogation parce que Xabi Alonso a des idées bien prédéfinies sur son style de jeu, chose qu’il avait mis en place à Leverkusen avec brio », confie-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg.