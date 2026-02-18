Zidane et Ronaldo proposés : Le PSG a lâché sa réponse (et celle-ci va surprendre tout le monde)

En 2011, racheté par le Qatar, le PSG est entré dans une nouvelle ère. Grâce à la puissance financière de ses propriétaires, le club de la capitale a alors pu se positionner pour attirer certaines des plus grandes stars. Mais voilà que bien avant le Qatar, le PSG avait déjà la possibilité de s'offrir de grands comme Zinedine Zidane ou encore Ronaldo.
Ayant joué à Cannes et Bordeaux en France, Zinedine Zidane a ensuite fait sa carrière de joueur à l'étranger. Mais voilà que le champion du monde 98 aurait également pu porter le maillot du PSG quand il était en activité. En effet, Zizou était visiblement emballé à l'idée de rejoindre Paris comme l'avait révélé Luis Fernandez, ancien entraîneur parisien : « Quand je suis arrivé au PSG, on disait que Rai allait partir. (…) J'ai eu le loisir de discuter avec Zidane, de lui en parler, et il n'était pas contre. Il a su continuer sa carrière en allant du côté de la Juve et nous de notre côté on a su garder Rai qui est devenu une légende ».
Ces stars qui auraient pu être au PSG
Zinedine Zidane aurait donc pu être un joueur du PSG, mais il n'y avait pas que lui qui aurait pu rejoindre le club de la capitale il y a quelques années. En effet, d'autres grands noms auraient été proposés à la direction parisienne à l'instar de la star brésilienne Ronaldo ou encore de Christophe Dugarry et Bixente Lizarazu. C'est qu'avait révélé Daniel Riolo lors d'une émission de l'After Foot en 2025, révélant au passage la réaction inattendue du PSG qui a fait que ces transferts n'ont finalement pas eu lieu.
« Ouais on va trop écraser la Ligue 1, on ne prend pas »
« Bernard Tapie est allé voir Canal+ et a dit : « Venez parce que moi je vais tuer le championnat, je suis trop fort avec l’OM ». Il est allé voir Bietry, Canal en disant : « Vous ne voulez pas prendre le club comme ça vous allez mettre des sous ? ». Canal a dit ok et comme Canal vendait le produit, ils ont dit « on a plutôt intérêt à ce que le produit soit bon ». Ils ont crée artificiellement cette concurrence. Là où je dis que ça a été complètement schizo, c’est que le PSG derrière était en position dominante et avait peur qu’on lui dise qu’il était en conflit d’intérêt. En 1995, le PSG a l’oseille, on lui propose Dugarry, Zidane, Lizarazu, « ouais on va trop écraser la Ligue 1, on ne prend pas ». Ronaldo, R9, Denisot dit : « Non, sinon on va trop tuer le championnat, c’est fini ». Le PSG a refusé R9 ? Bien sûr. Ils l’ont fait de façon schizo. Ça avait rendu fou Luis Fernandez. Canal+ avait peur que tous les abonnés, fans de l’OM, se désabonnent », balançait alors Daniel Riolo.