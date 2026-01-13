Un nouveau départ à l’OM, l’annonce choc !

Axel Cornic

Tout le monde attend la première recrue de l’hiver, avec le mercato qui a déjà commencé depuis plus d’une dizaine de jours. Mais c’est plutôt un départ qui est évoqué à l’Olympique de Marseille en ce moment, avec le transfert de Robinio Vaz vers l’AS Roma. Et ça pourrait bien ne pas être le dernier...

C’est un transfert qui ne fait pas vraiment l’unanimité. Parmi les surprises de la première partie de saison, Robinio Vaz devrait bientôt quitter l’OM. Certains auraient aimé garder l’attaquant de 18 ans, qui pourrait toutefois rapporter près de 25M€ au club phocéen, bonus compris.

« À certains postes, nous manquons de remplaçants » Mais il pourrait bien ne pas être le seul ! Car les derniers mots de Luciano Spalletti en Italie pourraient bien relancer les débats autour d’un certain Pierre-Emile Højbjerg. « À certains postes, nous manquons de remplaçants, de joueurs capables de jouer une demi-heure ou vingt minutes » a expliqué le coach de la Juventus, ce lundi soir en conférence de presse.