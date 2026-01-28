«Un joueur important» a signé : Le PSG en est persuadé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le PSG a longtemps laissé planer le doute au sujet de son recrutement estival avec, comme l'été dernier, la volonté de ne pas chambouler son effectif. Cependant, Luis Enrique n'a jamais caché qu'il restait ouvert aux opportunités de marché, et il a tenu sa promesse avec la signature d'un joueur pour lequel l'entraîneur espagnol a de grandes ambitions.

Depuis l'arrivée de Luis Campos au poste de directeur sportif du PSG, et surtout celle de Luis Enrique sur le banc du club parisien, le projet a totalement changé. Désormais, les Parisiens concentrent leur recrutement sur l'arrivée de jeunes joueurs. Et c'est ainsi que cet hiver, le club de la capitale a décidé de lâcher environ 8,2M€ pour recruter Dro Fernandez. Le joueur de 18 ans était présenté comme l'un des plus grands espoirs de La Masia au FC Barcelone. Et il rejoint finalement le PSG. Pour le plus grand bonheur de Luis Enrique qui le présente comme un futur joueur important à Paris.

Luis Enrique déjà conquis par Dro Fernandez « Nous aimons signer des joueurs jeunes une fois qu'on sait qu'ils veulent quitter leur club. C'est ça qui représente être ouvert et être prêt durant le mercato. Nous aimons les joueurs de qualité et ce n'est pas facile d'en trouver pour améliorer notre effectif. Je pense qu'à l'avenir, Dro peut être un joueur important », confie-t-il lors de son passage en conférence de presse.