Un crack vient d'être vendu 72M€ : Le PSG avait une raison de le recaler !

Aujourd'hui, le PSG dispose de l'un des centres de formation les plus performants en France et en Europe. Il faut dire que le club de la capitale n'a qu'à se servir étant donné la réserve de talents dans la région parisienne. Cela n'empêche toutefois pas le PSG de passer à côté de grands cracks qui auraient pu lui rapporter gros.

Depuis plusieurs années maintenant, le PSG a vu passer de nombreux cracks dans son centre de formation. Alors que certains talents ont réussi à se faire une place en équipe première, d'autres ont préféré partir tenter leur chance et exposer loin de Paris. De quoi donner parfois des regrets au club de la capitale. Un autre cas de figure a également de quoi faire grincer des dents, celui d'être passé à côté d'un talent qui était pourtant à disposition. C'est ainsi ce qui serait arrivé avec... Jérémy Jacquet.

Jacquet va rejoindre Liverpool pour 72M€ A 20 ans, Jérémy Jacquet est annoncé comme l'un des cracks du football français. Révélé sous le maillot de Rennes, le défenseur central a fait forte impression malgré sous âge avec le club breton. Des performances qui lui ont permis de taper dans l'oeil des plus grands clubs européens. C'est ainsi que lors du dernier mercato hivernal, Liverpool n'a pas hésité à dépenser 72M€ pour s'assurer de la venue de Jacquet pour la saison prochaine. Un pactole qui aurait très bien pu revenir au PSG, mais le club de la capitale avait décidé il y a quelques années de cela maintenant de miser sur un autre joueur.