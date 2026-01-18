Un champion du monde à l'OM : Négociations secrètes révélées à l’étranger !

Axel Cornic

A la recherche de renforts en défense, l’Olympique de Marseille a carrément tout révolutionné dans ce secteur de jeu, avec des signatures importantes. C’est notamment le cas avec Benjamin Pavard, qui après plusieurs années passées en Allemagne puis en Italie, a décidé de faire son grand retour en France.

L’été dernier a été très agité du côté de Marseille, avec une douzaine de nouveaux joueurs qui ont débarqué. Et certains sont rapidement devenus des cadres de l’OM de Roberto De Zerbi, comme Benjamin Pavard, prêté avec option d’achat par l’Inter.

« Depuis un certain temps déjà, Pavard était en pourparlers avec le club français » L’international français est arrivé dans les tout derniers jours du mercato estival, mais en Italie on assure que les discussions avec l’OM ont commencé il y a très longtemps déjà ! « La saison venait de commencer, mais depuis un certain temps déjà, Pavard était en pourparlers avec le club français » a écrit Calciomercato.com, au sujet de Pavard.