C’est signé, le PSG boucle ce transfert !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Peu attendu sur ce mercato hivernal, le PSG est pourtant sur le point d’officialiser sa première recrute du mois de janvier. Tout indique désormais que le club de la capitale va déclencher la clause libératoire de Dro Fernandez (18 ans), qui évoluait jusque-là au FC Barcelone. Le jeune Espagnol a d’ailleurs signé son contrat avec Paris.

Le PSG va chambouler ce mercato hivernal. Alors qu’aucun mouvement n’était initialement prévu par la direction du club parisien cet hiver, le club de la capitale va conclure un transfert très intéressant sur cette fin de mois de janvier. Tout juste âgé de 18 ans, Dro Fernandez va rejoindre l’effectif de Luis Enrique contre un montant de 6M€.

Dro Fernandez vers le PSG Un montant qui correspond à sa clause libératoire. Le talent du FC Barcelone, mécontent de son temps de jeu en Catalogne, s’est laissé convaincre par Luis Enrique et par son agent commun Ivan de la Pena. Sauf énorme retournement de situation, le transfert de Dro vers le PSG peut désormais être considéré comme conclu.