PSG : 40M€, Luis Enrique a tranché pour ce transfert !

Jusque-là très tranquille sur le mercato hivernal, le PSG est désormais actif. Dans le sens des départs, le club parisien se voit attaqué par l’Atlético de Madrid pour Kang-In Lee. Alors que le club madrilène serait disposé à en offrir 40M€, Luis Enrique lui, n’a pas donné son accord pour un tel départ.

Le PSG pourrait connaître un mois de janvier animé. Alors que l’on pensait le club parisien plutôt tranquille sur ce mercato hivernal, le jeune talent du FC Barcelone Dro Fernandez devrait rallier Paris dans les prochaines heures. Dans le sens des départs, c’est Kang-In Lee qui se voit convoité à l’étranger.

Lee convoité par l’Atlético de Madrid Comme révélé par AS et confirmé ce samedi par l’Equipe, l’Atlético de Madrid souhaiterait s’offrir le Sud-Coréen sur ce mois de janvier. D’après les révélations du média ibérique, les Colchoneros seraient même prêts à offrir 40M€ pour le numéro 19 du PSG, qui ne serait pas opposé à un départ afin d’aller chercher davantage de temps de jeu ailleurs.