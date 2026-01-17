OM : La presse italienne annonce un nouveau transfert !

Axel Cornic

Le mercato hivernal a débuté depuis plusieurs semaines déjà et on attend encore la première recrue de l’Olympique de Marseille. Car pour le moment, il n’y a eu que des départs dans les rangs phocéens, avec notamment Robinio Vaz qui a signé en faveur de l’AS Roma.

Après avoir beaucoup recruté l’été dernier, l’OM est étrangement calme en ce mercato hivernal. On a surtout assisté à des ventes avec le départ de Robinio Vaz vers l’AS Roma et peut-être bientôt Pol Lirola, que les médias italiens annoncent tout proche de l’Hellas Verona.

Ulisses Garcia prêt à quitter l’OM ? Et ce n’est pas terminé, puisqu’un nouveau joueur pourrait bientôt faire ses valises. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, Ulisses Garcia serait en instance de départ à l’OM et lui aussi pourrait rebondir en Serie A. Deux clubs seraient en effet intéressés, avec Sassuolo et Verona.