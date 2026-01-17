OM : La presse italienne annonce un nouveau transfert !

Le mercato hivernal a débuté depuis plusieurs semaines déjà et on attend encore la première recrue de l’Olympique de Marseille. Car pour le moment, il n’y a eu que des départs dans les rangs phocéens, avec notamment Robinio Vaz qui a signé en faveur de l’AS Roma.
Après avoir beaucoup recruté l’été dernier, l’OM est étrangement calme en ce mercato hivernal. On a surtout assisté à des ventes avec le départ de Robinio Vaz vers l’AS Roma et peut-être bientôt Pol Lirola, que les médias italiens annoncent tout proche de l’Hellas Verona.
Ulisses Garcia prêt à quitter l’OM ?
Et ce n’est pas terminé, puisqu’un nouveau joueur pourrait bientôt faire ses valises. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, Ulisses Garcia serait en instance de départ à l’OM et lui aussi pourrait rebondir en Serie A. Deux clubs seraient en effet intéressés, avec Sassuolo et Verona.
Un nouveau défi en Italie
Recruté en 2024 aux Young Boys de Berne pour 4M€, le latéral gauche est actuellement évalué à 3M€ par le site spécialisé Transfermarkt. Son temps de jeu a grandement diminué depuis l’arrivée d’Emerson Palmieri l’été dernier et il pourrait donc referme la parenthèse OM après un an et demi, avec un tout nouveau championnat.