Transferts : La décision surprenante du PSG sur le mercato !

Pierrick Levallet

Malgré une saison 2024-2025 longue et éreintante, le PSG ne s’est pas spécialement montré très actif sur le mercato l’été dernier. Le club de la capitale ne s’est pas vraiment renforcé à certains postes, et en paye peut-être le prix fort en ce moment. Ce choix en a d’ailleurs étonné plus d’un.

Le PSG a «beaucoup étonné» l’été dernier sur le mercato « Ça m’a beaucoup étonné de ne pas régénérer cet effectif, de ne pas renforcer ne serait-ce que quantitativement puisqu’étant donné les cadences infernales que l’effectif avait subi la saison dernière » a d’abord expliqué le journaliste Jimmy Braun au micro de l’After PSG sur YouTube.