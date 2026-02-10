Transfert surprise à l'OM : Il annonce enfin une bonne nouvelle à Marseille

De nouveau hyper actif lors du mercato d'hiver, l'OM a recruté jusque dans les dernières heures du marché durant le mois de janvier. Plusieurs joueurs n'étaient d'ailleurs pas attendus à Marseille cet hiver et ont donc signé à la surprise générale. Sans être connus du grand public.
Cet hiver, l'OM a une nouvelle fois chamboulé son effectif en se séparant de neuf joueurs. Dans le sens inverse quatre recrues sont venues garnir les rangs marseillais. Ethan Nwaneri a été prêté par Arsenal, tandis qu'Himad Abdelli et Quinten Timber ont été recrutés en provenance d'Angers et du Feyenoord. Mais la recrue la plus chère de l'hiver est à la surprise générale le jeune Tochukwu Nnadi arrivé dans les dernières heures du mercato en provenance de Zulte-Waregem pour 6M€. Méconnu du grand public, le milieu de terrain nigérian semble toutefois avoir un profil très intéressant à en croire Eric Chelle, le sélectionneur des Super Eagles, qui l'avait convoqué pour la CAN.
Eric Chelle présente la dernière recrue de l'OM
« Je l’ai sélectionné car on a fait un amical contre l’Égypte et il a joué la seconde mi-temps. C'est un joueur qui joue simple, sa qualité c'est d'harceler le porteur de balle sur 15-20 métres, il est capable d'aller chercher le ballon dans les pieds des adversaires, c'est pas quelqu'un qui va couper des lignes de passes, il est trés agressif. C’est un très bon gars, très souriant, et dès qu’il rentre sur le terrain il est très agressif, il a tout de suite été accepté par le groupe », confie-t-il au micro de l'After Afrique sur RMC avant de poursuivre.
«Nnadi va apporter cette agressivité au milieu de terrain»
« Il n’y a pas ce profil de joueur à l’OM aujourd’hui, ce n’est pas un joueur qui va dicter le tempo du match, Nnadi va apporter cette agressivité au milieu de terrain. Un profil atypique de 1m76, qui va offrir une plurarité de choix dans l'effectif Marseillais », ajoute Eric Chelle. C'est donc peut-être enfin une bonne nouvelle pour l'OM qui traverse une période délicate.