Transfert quasi bouclé, mais le PSG refuse de «payer un euro de plus»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A un peu plus d’une semaine de la clôture du mercato hivernal programmée pour le 2 février, le PSG n’a toujours pas bouclé le recrutement sur lequel il travaille depuis quelque temps. Et pourtant, cela ne semble pas inquiéter les dirigeants parisiens. Pire, le champion d’Europe aurait fait part à son interlocuteur de son interlocuteur de ne pas investir 1€ de plus que ce qui était convenu de base. Explications.

En janvier 2025, le PSG officialisait le transfert de Khvicha Kvaratskhelia qui a coûté 70M€ comme le stipulait l’accord convenu avec le Napoli. Et pour ce qui est de cette fenêtre des transferts, un an plus tard, les décideurs parisiens n’ont pas encore mis la main sur leur recrue hivernale. Pourtant, le temps presse puisque le dénouement du marché est programmé pour le 2 février.

Dro Fernandez veut partir, le Barça sous le choc Il y a un dossier sur lequel le comité directeur du PSG travaillerait sans relâche depuis quelques jours : Dro Fernandez. Le milieu offensif de 18 ans, pur produit issu de La Masia, a tapé dans l’oeil du Paris Saint-Germain et inversement. L’Espagnol aurait discuté avec son coach Hans-Dieter Flick pour lui signifier ses envies d’ailleurs. De quoi déclencher une colère noire chez l’entraîneur allemand d’après les sources contactées par Fabrice Hawkins.