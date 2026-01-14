Transfert à l’OM : Une première victime est annoncée !

Axel Cornic

Après seulement une vingtaine de match avec les professionnels, Robinio Vaz a quitté l’Olympique de Marseille. L’attaquant de 18 ans est arrivé en Italie, où il a passé ses visites médicales ce mercredi, avec de signer avec l’AC Roma jusqu’en juin 2031. Mais son arrivée pourrait bien entrainer un départ...

Considéré comme l’un des grands espoirs de l’équipe, Robinio Vaz a déjà quitté Marseille. L’attaquant français s'est engagé ce mercredi en faveur de l’AS Roma, qui va dépenser 25M€ bonus compris pour s’attacher ses services.

Robinio Vaz quitte l’OM A en croire les médias italiens, Gian Piero Gasperini serait déjà très enthousiaste concernant l’arrivée de Robinio Vaz. Ce dernier apporte en effet un profil assez unique pour l’attaque de l’AS Roma, notamment comparé à des Evan Ferguson et Artem Dovbyk très critiqués. Certains le voient déjà faire ses débuts au cours des prochaines rencontres en Serie A, en commençant par le match face au Torino de dimanche prochain.