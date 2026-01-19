Transfert à l'OM : L'offre qu'il n'a pas pu refuser...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En une demi-saison, Robinio Vaz a vu a cote considérablement grimper grâce à ses performances avec l'équipe première de l'OM. A 18 ans, l'attaquant qui est passé par toutes les catégories de jeunes en équipe de France s'est envolé pour Rome pour un transfert de 25M€. Une opération tout bonnement impossible à ignorer du point de vue de l'Olympique de Marseille.

Une demi-saison avec Roberto De Zerbi, quelques buts marqués et un nouveau statut à redéfinir pour les dirigeants de l'OM. Le directeur du football qu'est Medhi Benatia avait pour objectif de blinder les jeunes pépites de l'équipe première telles que Darryl Bakola et Robinio Vaz. A 18 ans, le natif de Mantes-la-Jolie n'a pas accepté la revalorisation salariale proposée par ses désormais ex-dirigeants et a pris la décision de signer à la Roma contre une indemnité de transfert de 25M€.

«Si le club lui a proposé 6 fois son salaire, à 18 ans, prendre 60 000€» Sur le plateau du Canal Football Club dimanche soir, Samir Nasri, proche de Medhi Benatia et ex-joueur de l'OM qui sortait du centre de formation, a dressé une triste réalité. « Le transfert de Robinio Vaz ? Ils ne sont pas patients (ndlr l'OM), elle est là la réalité. Le joueur est aussi trop gourmand. Si le club lui a proposé 6 fois son salaire, à 18 ans, prendre 60 000€ ça va. Quand je jouais, je les prenais pas, j'ai attendu deux ans avant de prendre cette somme là. »