Transfert à 27M€ : La grosse erreur du PSG sur le mercato ?

Cet été, le PSG a changé de gardien. Le club parisien n’a pas hésité à débourser 55M€ (bonus compris) pour boucler l’arrivée de Lucas Chevalier. Alors que le Français ne parvient pas encore à convaincre les observateurs, certains d’entre eux estiment que les dirigeants parisiens auraient pu miser sur d’autres options au poste de gardien de but.
Le PSG coupable d’une terrible erreur sur le mercato ? L’été dernier, le club de la capitale n’avait pas hésité à se séparer de Gianluigi Donnarumma, alors que l’Italien avait pourtant été l’un des grands artisans de la victoire en Ligue des Champions.
Le PSG a commis une erreur avec Chevalier ?
Le PSG a alors décidé de miser sur Lucas Chevalier. Âgé de 24 ans, le portier arrivé contre 55M€ au sein du club de la capitale, n’a clairement pas convaincu sur ses premiers mois en tant que gardien numéro un des champions d’Europe. Résultat, certains observateurs comme Jimmy Braun estiment que le PSG aurait du miser sur d’autres pistes.
« Ça aurait été une piste qui m’aurait emballé »
« J’ai vu le match d’Unai Simon à Bilbao, un gardien qui avait été lancé par Luis Enrique en sélection, qui vaut peut-être la moitié du prix de Chevalier (environ 27M€, ndlr). Ça aurait été une piste qui m’aurait emballé parce que plus d’expérience du très haut niveau », a ainsi confié Jimmy Braun dans l’émission After PSG sur YouTube.