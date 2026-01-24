Transfert à 27M€ : La grosse erreur du PSG sur le mercato ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG a changé de gardien. Le club parisien n’a pas hésité à débourser 55M€ (bonus compris) pour boucler l’arrivée de Lucas Chevalier. Alors que le Français ne parvient pas encore à convaincre les observateurs, certains d’entre eux estiment que les dirigeants parisiens auraient pu miser sur d’autres options au poste de gardien de but.

Le PSG coupable d’une terrible erreur sur le mercato ? L’été dernier, le club de la capitale n’avait pas hésité à se séparer de Gianluigi Donnarumma, alors que l’Italien avait pourtant été l’un des grands artisans de la victoire en Ligue des Champions.

Le PSG a commis une erreur avec Chevalier ? Le PSG a alors décidé de miser sur Lucas Chevalier. Âgé de 24 ans, le portier arrivé contre 55M€ au sein du club de la capitale, n’a clairement pas convaincu sur ses premiers mois en tant que gardien numéro un des champions d’Europe. Résultat, certains observateurs comme Jimmy Braun estiment que le PSG aurait du miser sur d’autres pistes.