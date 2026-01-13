Séparation avec Mbappé : C’est le choc en Espagne !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est le premier gros coup de l'hiver en Ligue 1. Endrick est sorti de l'ombre de Kylian Mbappé au Real Madrid pour entrer dans la lumière à l'OL. Et sa première apparition a déjà mis tout le monde d'accord, au point de choquer la presse espagnole, très impressionnée.

Recrue phare de ce début de mercato en Ligue 1, Endrick faisait ses grands débuts avec l'OL dimanche soir en Coupe de France contre le LOSC (2-1). Et le Brésilien n'a pas déçu puisqu'il a inscrit le but de la victoire pour les Gones. Une prestation qui n'est pas passée inaperçue en Espagne. MARCA a d'ailleurs été très impressionné.

Endrick choque déjà l'Espagne « Malgré un jeu parfois individualiste, la volonté d'Endrick d'impressionner les supporters lyonnais était forte. À la 13e minute, il tenta d'ailleurs sa chance une nouvelle fois d'une frappe du bout du pied à l'intérieur de la surface », écrit le média espagnol avant de poursuivre.