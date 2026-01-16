PSG - Luis Enrique : Le coup de foudre que personne n’a vu venir !

Pierrick Levallet

Le PSG n’est plus très loin de sceller un accord avec Fabian Ruiz pour une éventuelle prolongation. Conspué par les supporters parisiens il y a quelques années, le milieu de terrain de 29 ans a fini par mettre tout le monde d’accord dans la capitale. Il faut dire que l’international espagnol doit beaucoup à Luis Enrique, qui a su révéler son plein potentiel.

Sauf retournement de situation, Fabian Ruiz va poursuivre l’aventure au PSG au-delà de cette saison. Le club de la capitale est sur le point de trouver un accord avec l’international espagnol pour une éventuelle prolongation. Le contrat du milieu de terrain de 29 ans expire en juin 2027. Les Rouge-et-Bleu étaient donc dans l’urgence sur ce dossier.

Fabian Ruiz doit beaucoup à Luis Enrique Si Fabian Ruiz est aujourd’hui adulé par les supporters parisiens, la situation était toutefois bien différente il y a quelques années. Comme le rapporte AS, le champion d’Europe 2024 était lourdement critiqué après sa première saison au PSG. Tout a néanmoins changé sous les ordres de Luis Enrique, qui a su révéler son plein potentiel. L’international espagnol serait d’ailleurs reconnaissant envers le coach de 55 ans.