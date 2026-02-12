PSG - «C’est dur de partir !» : Les adieux douloureux de ce buteur

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Certaines histoire en club sont parfois compliquées à clôturer pour les joueurs, et c'est précisément ce qui est arrivé à cet ancien buteur passé par le PSG et qui a rapidement été invité à se trouver une porte de sortie après le rachat du club par le Qatar. Retour sur le discours ému de ce numéro 9 au moment de mettre un terme à son aventure au PSG.

La transition de 2011 avec le rachat du Qatar et les nombreux que cela a impliqué a été difficile à supporter pour certains joueurs du PSG, qui ont rapidement été priés de se trouver un nouveau challenge et de faire de la place au projet plus clinquant qui était mis en place. C'est notamment ce qui est arrivé au numéro 9 de l'époque au PSG, celui qui avait succédé en 2008 à Pedro Miguel Pauleta et qui a rapidement été mis de côté pour laisser toute la lumière à Zlatan Ibrahimovic : Guillaume Hoarau.

« Ça pique les yeux ! » En janvier 2013, alors qu'il est vendu par le PSG au club chinois du Dalian Aerbin, Guillaume Hoarau avait diffusé un message d'adieux aux supporters via son compte Instagram. Et l'émotion s'y fait ressentir : « Ça y est, it's time ! Comment c'est dur de partir ! Ça pique les yeux ! Bon, je voulais tout simplement vous dire merci, merci à tous pour vos messages. Oui, je sais, pourquoi ce choix ? Et pourquoi pas ? Ainsi va la vie, nos chemins se croisent, se séparent. (...) Aujourd'hui, je suis comme vous, supporter du PSG, et j'espère que Paris va Zlataner tout le monde et gagner le championnat ! », indiquait le buteur du PSG, qui venait de passer quatre ans et demi au Parc des Princes où il était très apprécié des supporters.