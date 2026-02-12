Pierre Ménès et Daniel Riolo sont d'accord : Voilà le joueur qu'il faut au PSG (et il joue en Ligue 1)

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après deux périodes de mercato assez discrètes, le PSG pourrait bien s’activer l’été prochain pour renforcer son effectif. Dans cette optique, Pierre Ménès et Daniel Riolo valident le même profil qui concerne un joueur qui évolue en Ligue 1 et qui crève l’écran depuis quelques mois.

L'été prochain, le PSG devrait se montrer particulièrement actif après avoir connu deux périodes discrètes sur le marché des transferts. Et un joueur de Ligue 1 pourrait particulièrement séduire le club de la capitale à savoir Valentin Barco qui impressionne à Strasbourg et dont la polyvalence pourrait plaire à Luis Enrique.

Daniel Riolo et Pierre Ménès donnent le nom du joueur qu'il faut au PSG C'est l'avis donné par Walid Acherchour il y a quelques jours : « Valentin Barco joue dans toutes les équipes d’Europe ou presque aujourd’hui. Je le prends au PSG tous les jours. Il serait parfait dans le modèle de Luis Enrique avec sa polyvalence… » Avant de détailler encore davantage le profil de l’Argentin : « Le mec peut jouer latéral, milieu de terrain, a un QI, une grinta, il est même un peu mauvais joueur, de mauvaise foi. J’espère qu’il ira à la Coupe du monde », confiait Walid Acherchour au micro de l'After Foot. Une idée immédiatement validé par Daniel Riolo : « Je suis d'accord ».