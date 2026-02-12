Pierre Ménès et Daniel Riolo sont d'accord : Voilà le joueur qu'il faut au PSG (et il joue en Ligue 1)

Après deux périodes de mercato assez discrètes, le PSG pourrait bien s’activer l’été prochain pour renforcer son effectif. Dans cette optique, Pierre Ménès et Daniel Riolo valident le même profil qui concerne un joueur qui évolue en Ligue 1 et qui crève l’écran depuis quelques mois.
L'été prochain, le PSG devrait se montrer particulièrement actif après avoir connu deux périodes discrètes sur le marché des transferts. Et un joueur de Ligue 1 pourrait particulièrement séduire le club de la capitale à savoir Valentin Barco qui impressionne à Strasbourg et dont la polyvalence pourrait plaire à Luis Enrique.
Daniel Riolo et Pierre Ménès donnent le nom du joueur qu'il faut au PSG
C'est l'avis donné par Walid Acherchour il y a quelques jours : « Valentin Barco joue dans toutes les équipes d’Europe ou presque aujourd’hui. Je le prends au PSG tous les jours. Il serait parfait dans le modèle de Luis Enrique avec sa polyvalence… » Avant de détailler encore davantage le profil de l’Argentin : « Le mec peut jouer latéral, milieu de terrain, a un QI, une grinta, il est même un peu mauvais joueur, de mauvaise foi. J’espère qu’il ira à la Coupe du monde », confiait Walid Acherchour au micro de l'After Foot. Une idée immédiatement validé par Daniel Riolo : « Je suis d'accord ».
«Barco pourrait tout à fait avoir le niveau pour jouer au PSG»
Et c'est au tour de Pierre Ménès de confirmer que Valentin Barco a sa place au PSG. « Barco au PSG ? Oui pourquoi pas. Le seul bémol, c'est que si tu fais un milieu de terrain Vitinha, Joao Neves et Barco... t'as quand même un déficit physique extrêmement important. Il ne manque plus que Blanche Neige, t'as déjà 3 des 7 nains. Je sais bien que la taille ne fait pas tout, mais j'aime bien qu'il y ait quand même un milieu de terrain qui apporte un peu plus de densité musculaire. C'est le cas de Fabian Ruiz, ça peut être le cas de Zaïre-Emery, ça a même été le cas de Mayulu dans le match contre Marseille. Il a apporté un impact supérieur. Mais effectivement, Barco pourrait tout à fait avoir le niveau pour jouer au PSG », explique-t-il sur sa chaîne YouTube.