OM - Transfert d’un gros joueur : La nouvelle annonce !

Axel Cornic

L’Olympique de Marseille souhaite offrir des nouveaux renforts à Roberto De Zerbi, pour peut-être créer la surprise lors de la deuxième partie de saison. Mais la mission principale sera surtout de garder ses meilleurs éléments et notamment avec Pierre-Emile Højbjerg, qui semble avoir la cote à l’étranger.

Cet hiver semble être celui des départs. Robinio Vaz a quitté l’OM et d’autres joueurs devraient bientôt le suivre, puisque la presse italienne parle des transferts imminents de Pol Lirola ainsi que d’Ulisses Garcia. Et la liste pourrait bien s’allonger...

Et maintenant... Højbjerg ? Depuis l’été dernier, on parle en effet d’un transfert de Pierre-Emile Højbjerg, qui serait l’un des grands objectifs de la Juventus. Et à Turin on ne semble toujours pas avoir jeté l’éponge, puisque de l’autre côté des Alpes on parle encore d’un gros transfert pour l’international danois.