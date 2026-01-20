OM - Roberto De Zerbi discute avec un autre club : C'est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme souvent lorsque le mercato bat son plein, l'OM s'active dans tous les sens. C'est encore le cas cet hiver puisque les Marseillais auraient entamé des démarches pour obtenir le prêt d'Ethan Nwaneri, le crack d'Arsenal. Roberto De Zerbi aurait d'ailleurs lui-même appelé Mikel Arteta, le coach des Gunners.

Comme à son habitude, l'OM ne chôme pas sur le marché des transferts. Alors que Robinio Vaz a rejoint l'AS Roma pour 25M€ et que Darryl Bakola et Angel Gomes sont sur le départ, cela offre plus de liberté au club phocéen pour envisager un recrutement. Dans cette optique, Quentin Timber serait proche de signer. Et le milieu de terrain du Feyenoord pourrait même retrouver un joueur d'Arsenal où évolue son frère Jurriën Timber.

Ethan Nwaneri vers un prêt à l'OM ? En effet, selon les informations de The Athletic, l'OM s'activerait pour obtenir le prêt d'Ethan Nwaneri. Le milieu offensif de 18 ans joue peu avec Arsenal puisqu'il n'est apparu qu'à 12 reprises toutes compétitions confondues, et n'a jamais été titularisé en Premier League cette saison. Autrement dit, l'idée d'un prêt sans option d'achat pourrait convenir à toutes les parties.