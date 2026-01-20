OM - Roberto De Zerbi discute avec un autre club : C'est confirmé !

Comme souvent lorsque le mercato bat son plein, l'OM s'active dans tous les sens. C'est encore le cas cet hiver puisque les Marseillais auraient entamé des démarches pour obtenir le prêt d'Ethan Nwaneri, le crack d'Arsenal. Roberto De Zerbi aurait d'ailleurs lui-même appelé Mikel Arteta, le coach des Gunners.
Comme à son habitude, l'OM ne chôme pas sur le marché des transferts. Alors que Robinio Vaz a rejoint l'AS Roma pour 25M€ et que Darryl Bakola et Angel Gomes sont sur le départ, cela offre plus de liberté au club phocéen pour envisager un recrutement. Dans cette optique, Quentin Timber serait proche de signer. Et le milieu de terrain du Feyenoord pourrait même retrouver un joueur d'Arsenal où évolue son frère Jurriën Timber.
Ethan Nwaneri vers un prêt à l'OM ?
En effet, selon les informations de The Athletic, l'OM s'activerait pour obtenir le prêt d'Ethan Nwaneri. Le milieu offensif de 18 ans joue peu avec Arsenal puisqu'il n'est apparu qu'à 12 reprises toutes compétitions confondues, et n'a jamais été titularisé en Premier League cette saison. Autrement dit, l'idée d'un prêt sans option d'achat pourrait convenir à toutes les parties.
De Zerbi appelle Arteta
D'ailleurs, le média anglais ajoute que Roberto De Zerbi s'est directement entretenu avec Mikel Artera, le coach d'Arsenal. Des discussions positives entre les deux techniciens au point que le style de jeu prôné par l'entraîneur de l'OM soit vu par les Gunners comme un atout de taille pour l'évolution et l'épanouissement d'Ethan Nwaneri. Par conséquent, le club phocéen pourrait bien devancer la concurrence dans ce dossier, d'autant plus que contrairement à d'autres équipes, l'OM est prêt à accepter l'idée d'un prêt sans option d'achat. Condition non négociable aux yeux d'Arsenal.