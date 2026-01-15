OM - De Zerbi : Rupture à venir, la presse italienne confirme la bombe !

Axel Cornic

Les critiques se font de plus en plus nombreuses autour de Roberto De Zerbi, dont les résultats avec l’Olympique de Marseille laissent à désirer. Et à l’étranger on parle déjà d’une possible séparation, avec Manchester United qui souhaiterait miser sur le technicien italien de 46 ans.

Sa signature lors de l’été 2024, laissait entrevoir des horizons radieux à Marseille. Mais Roberto De Zerbi est à l’OM depuis plus d’un an et demi et pour le moment, on ne peut pas vraiment dire qu’il fasse l’unanimité. Et la dernière défaite face au PSG au Trophée des Champions, n’a fait que le fragiliser encore plus.

Que se passe-t-il avec De Zerbi ? Car si De Zerbi a réussi à ramener l’OM en Ligue des Champions, il semble déjà avoir atteint un plafond de verre. Il semblait en effet pouvoir challenger le PSG cette saison en Ligue 1, mais les trop nombreux échecs l’ont empêché de véritable prendre la main. La grande occasion pour remporter un titre semble toutefois être la Coupe de France, totalement ouverte depuis l’élimination des Parisiens.