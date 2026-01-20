OM : Benatia le largue, c'est terminé !

Axel Cornic

Nous sommes à plus de la moitié du mercato hivernal et on attend toujours la première recrue à l’Olympique de Marseille. Pour le moment, Medhi Benatia et Pablo Longoria se sont exclusivement concentrés sur les départs et ça ne devrait pas changer, puisqu’après Robinio Vaz et Pol Lirola, un autre joueur serait poussé vers la sortie.

La première partie de saison n’a pas été parfait à Marseille, où Roberto De Zerbi a clairement besoin de renforts. Mais il faudra prendre son mal en patience, puisque l’OM ne semble pas vraiment actif sur le front des arrivées.

Les départs s’enchainent C’est totalement l’inverse du côté des départs, puisqu’ils sont deux à avoir déjà quitté l’OM en ce mercato hivernal. Le gros coup a évidemment été Robinio Vaz, qui après seulement une vingtaine de matchs en professionnel a ramené près de 25M€ bonus compris dans les caisses marseillaises avec son transfert à l’AS Roma.