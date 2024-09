Mercato : Un transfert à 40M€ débloqué par le Real Madrid ?

Pierrick Levallet

Après Kylian Mbappé et Endrick cet été, le Real Madrid préparerait un mercato plus colossal en 2025. Le club madrilène aurait coché plusieurs noms sur sa liste, dont celui de Trent Alexander-Arnold. Les Merengue pourraient d’ailleurs débloquer un transfert de Liverpool si jamais ils arrivent à signer le latéral droit anglais.

Le Real Madrid s’est montré plutôt discret cet été. Le club madrilène n’a signé que Kylian Mbappé et Endrick pour renforcer l’effectif de Carlo Ancelotti. Le mercato s’annonce toutefois plus colossal pour les Merengue en 2025. La Casa Blanca aurait coché plusieurs noms sur sa liste pour l’été prochain, et ciblerait notamment quelques stars.

Le Real Madrid cible Alexander-Arnold...

Le Real Madrid serait notamment intéressé par les services de Trent Alexander-Arnold. En fin de contrat en juin prochain avec Liverpool, le latéral droit anglais ne sait pas encore s’il prolongera ou non chez les Reds. Le Real Madrid espérerait pouvoir le signer libre, comme Kylian Mbappé cet été.

... et va débloquer le transfert de Frimpong ?

Et s’ils y parviennent, les Merengue pourraient débloquer un autre transfert d’après les informations de Caught Offside. Liverpool aurait des vues sur Jeremie Frimpong. Le Néerlandais a une clause libératoire de 40M€, et pourrait débarquer au sein du pensionnaire de Premier League en cas de départ de Trent Alexander-Arnold. Reste maintenant à voir si ce dernier signera ou non au Real Madrid l’été prochain. À suivre...