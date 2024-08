Mercato : Révolution au PSG, Luis Enrique confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, comme lors des précédents mercatos parisiens, le PSG a décidé d’axer son recrutement sur de jeunes joueurs à fort potentiel, se détachant donc des transferts bling-bling du début de l’ère QSI. Luis Enrique a d’ailleurs confirmé que le mercato du PSG est axé sur l’arrivée de jeunes éléments à fort potentiel.

Alors que le projet QSI a longtemps été rythmé par un mercato bling bling avec le recrutement de grands stars à l'image de Neymar, Lionel Messi ou encore Zlatan Ibrahimovic, le club de la capitale semble avoir changé ses plans depuis l'été dernier déjà. En effet, désormais, les Parisiens axent leur mercato sur l'arrivée de jeunes joueurs prometteurs. C'est d'ailleurs confirmé cette année avec les signatures de Joao Neves, Willian Pacho et Désiré Doué. Devant les médias, Luis Enrique a d'ailleurs confirmé ce changement de stratégie.

Le PSG recrute des joueurs plus jeunes

« Parfois on ne peut pas forcément choisir. Tout dépend de ce que le mercato offre. Il y a des joueurs que leurs clubs ne veulent pas vendre. Safonnov, Neves et Pacho sont des joueurs qui viennent renforcer l'équipe indépendamment de leur âge. C'est un projet à moyen et long terme. Mais il faudra pour eux s'adapter et ce n'est pas facile pendant la première année », confie-t-il devant les médias avant d’être relancé sur João Neves.

«J'ai une infinité de joueurs à ces postes et une infinité de possibilités»

« Cette année dans l'équipe il y a eu des circonstances peu habituelles avec le fait d'avoir des joueurs qui peuvent jouer dans plusieurs positions. J'ai une infinité de joueurs à ces postes et une infinité de possibilités. Ma difficulté en tant qu'entraîneur c'est de choisir les bons joueurs. Avant en allant vers le but on cherchait toujours le même joueur car on avait Kylian et on connait ses qualités. Cela va être intéressant de voir comment jouer offensivement », ajoute Luis Enrique.