Mercato - Real Madrid : Un ultimatum est lancé pour cette star ! 

La rédaction

L’un des nombreux dossiers de l’été au Real Madrid s’appelle Alphonso Davies. Les Merengue suivent le Canadien depuis plusieurs semaines, et les signaux envoyés sont assez contradictoires. Les Champions d’Europe ne souhaiteraient pas investir une somme trop importante dans l’opération et espéraient dans ce but ne pas voir le latéral gauche renouveler son contrat avec le Bayern Münich.

Malgré la présence de Ferland Mendy et de Fran García sur le flanc gauche de la défense, le Real Madrid semble déterminé à renforcer ce secteur de l’équipe de Carlo Ancelotti. Depuis plusieurs mois, les Champions d’Europe seraient sur les traces d’Alphonso Davies, mais ne seraient pas prêts à tout pour obtenir la signature du Canadien. Au niveau financier, les pensionnaires de Santiago Bernabéu ne seraient disposés à faire de folies.

Mercato - Real Madrid : Après Mbappé, un autre Français va signer ? https://t.co/kWSs9e93x8 pic.twitter.com/X2NJq7iMEx — le10sport (@le10sport) July 4, 2024

Le Real Madrid ne veut pas voir Davies renouveler son contrat

À en croire les informations de Marca , Alphonso Davies et le Bayern Münich seraient toujours en discussions à propos d’un renouvellement de contrat pour le Canadien. Une nouvelle qui ne serait pas bien accueillie par le Real Madrid, puisque la Maison Blanche se serait fixée l’objectif que le latéral gauche ne prolonge pas, puisque les Merengue ne veulent pas se lancer dans une opération financièrement excessive. Mais voir le joueur de 23 ans signer un nouveau bail avec le club allemand ne serait pas un scénario exclu par les pensionnaires de Santiago Bernabéu.

Une concurrence rude pour Ferland Mendy