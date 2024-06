Mercato - Real Madrid : Ancelotti règle l’avenir de son fils !

La rédaction

Le Real Madrid doit sa 15ème Ligue des Champions à son effectif et Carlo Ancelotti, entre autres, mais également au fils du technicien italien, Davide. Entraîneur assistant, celui qui évolue aux côtés de son père depuis 2013 espère un jour voler de ses propres ailes. Et plusieurs clubs l’ont compris, et espèrent l’attirer sur leur banc de touche. Mais l’actuel numéro un des Merengue ne semble pas souhaiter le voir partir.

Les supporters du Real Madrid ont vécu une magnifique saison, voyant leur équipe remporter le titre en Liga et en Ligue des Champions. Si l’idole du peuple madrilène se nomme Vinicius, d’autres hommes plus discrets ont joué un rôle prédominant au cours de l’exercice. L’un d’entre eux se nomme Davide Ancelotti, qui intéresse des clubs venus de tous les horizons. Mais Carlo, son père semble vouloir continuer de l’avoir à ses côtés.

Carlo Ancelotti veut poursuivre avec son fils

Dans un entretien accordé à Ziggo Sport , Marco Van Basten et Carlo Ancelotti ont eu une discussion. L’ancien avant-centre néerlandais est revenu sur l’entrée en jeu de Joselu lors de la demi-finale retour entre le Real Madrid et le Bayern Münich, qui a permis aux Merengue de l’emporter : « J'ai aimé la façon dont contre le Bayern, vous avez discuté avec Davide, puis remplacé Joselu et il a marqué un doublé . ». Ce à quoi l’entraîneur italien a répondu, en insistant sur le bonheur d’évoluer aux côtés de son fils : « Oui, c'est une chance dans un sens mais j'aime discuter avec mon assistant. C'est bien d'avoir des gens qui ne sont pas toujours d'accord avec toi, ça me fait réfléchir. »

Davide Ancelotti pisté de toutes parts

Les médias espagnols expliquaient cette semaine que plusieurs écuries étaient à la poursuite de Davide Ancelotti. En Arabie saoudite, en Premier League mais également du côté de la Liga, son profil plaît. Le FC Séville souhaiterait notamment s’attacher ses services. Reste à voir quand l’homme de 34 ans choisira de prendre les rênes d’une équipe.