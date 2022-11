Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une bombe est lâchée sur le retour de Messi à Barcelone

Publié le 2 novembre 2022 à 13h10

Thibault Morlain

En 2021, c'est en pleurs en Lionel Messi a quitté le FC Barcelone. Joan Laporta n'a rien pu faire pour retenir le désormais joueur du PSG. Mais voilà qu'aujourd'hui, le président blaugrana veut remédier à cela en faisant l'Argentin. La flamme va-t-elle alors se raviver entre Messi et le Barça ? On en serait encore loin...

A cause des problèmes économiques du FC Barcelone, Joan Laporta a dû se résoudre à laisser partir Lionel Messi. Mais alors que cela va un peu mieux pour le club catalan, le président blaugrana n'a pas caché sa volonté de faire revenir Messi. Il y a d'ailleurs une possible ouverture avec le joueur du PSG, qui pourrait être libre à la fin de cette saison.

Sur le mercato, il est ainsi de plus en plus question d'un retour de Lionel Messi au FC Barcelone. Pour Le Figaro , Guillem Balague, biographe de l'Argentin, a fait le point sur ce dossier, expliquant alors : « À l’instant présent, le Barça ne lui a rien proposé. Ce ne sont que des mots. Il n'y a aucun plan économique ou sportif. Il n'y a eu aucune conversation, aucun contact entre Joan Laporta et Leo ou Jorge Messi ».

