Mercato - PSG : La presse étrangère annonce du lourd pour ce joueur parisien !

Convoité par le PSG, Renato Sanches a fini par être recruté en 2022 puisque de nombreux espoirs étaient placés sur lui. Le milieu de terrain portugais a eu du mal à profiter de temps de jeu en raison de ses nombreuses blessures. Prêté à l'AS Roma la saison dernière où il a connu les mêmes mésaventures, il va repartir cet été en direction du SL Benfica en prêt. On compte sur lui pour retrouver la forme.

Renato Sanches a déjà 26 ans et il va devoir faire ses preuves dans les prochains mois. En difficulté avec son corps ces dernières années, il n'a pu être à l'épreuve que de manière épisodique. Passé par la visite médicale il y a quelques jours, le Portugais a obtenu le feu vert juste avant la reprise au SL Benfica. On annonce malgré tout de bonnes nouvelles concernant son état physique et c'est peut-être le début d'un renouveau.

Sanches enfin lâché par les blessures ?

Depuis son arrivée au PSG, Renato Sanches a eu du mal à enchaîner les mois sans se blesser. Le joueur portugais a pourtant envie de laisser derrière lui tout cet élan négatif puisque les examens médicaux qu'il vient de passer ont montré des signes encourageants, d'après les informations du journal lusitanien Record. Sanches a fait appel à plusieurs professionnels afin de surmonter ses problèmes et veut rebondir.

Rebond attendu à Benfica

Cet été, Renato Sanches va retrouver son club formateur, le SL Benfica. Le milieu de terrain va effectuer une nouvelle période de prêt avec une option d'achat de 10M€ dans le contrat, dans un deal qui incluait le transfert de Joao Neves qui a fait le chemin inverse.