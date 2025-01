Mercato - PSG : Énorme surprise pour le transfert de cet attaquant ?

Alexis Brunet

L’aventure de Randal Kolo Muani au PSG semble être pour le moment un échec. Le Français n’a jamais réussi à justifier le prix de son transfert et il est cantonné au banc des remplaçants depuis le début de la saison, mais il lui arrive aussi de n’être tout simplement pas sur la feuille de match. L’ancien Nantais est donc sur le départ cet hiver, mais sa situation pourrait toutefois évoluer comme l’a laissé entendre Luis Enrique.

À l’été 2023, le PSG avait décidé de faire une folie dans les tous derniers instants du mercato. En effet, le club de la capitale décidait alors de casser sa tirelire pour Randal Kolo Muani, qui devenait alors le troisième plus gros transfert de l’histoire du champion de France, car il était acheté 95M€ à l’Eintracht Francfort. Malheureusement, plus d’un an plus tard, force est de constater que les Parisiens se sont fait avoir.

Kolo Muani pourrait quitter le PSG cet hiver

Au PSG, Randal Kolo Muani n’a jamais réussi à répéter les performances qu’il avait réalisées lorsqu’il évoluait à l’Eintracht Francfort. Le Parisien ne joue d’ailleurs presque plus, car Luis Enrique ne lui fait pas confiance. Il prend la plupart du temps place sur le banc de touche, mais il lui arrive aussi parfois de ne même pas être sur la feuille de match. Cela aurait d’ailleurs lassé l’ancien Nantais qui envisagerait un départ cet hiver.

La situation de Kolo Muani peut changer selon Luis Enrique

Il y a donc de grandes chances pour que Randal Kolo Muani quitte le PSG, mais ce n’est pas forcément la seule option. Interrogé en conférence de presse à son sujet, Luis Enrique avait d’ailleurs déclaré que la situation de son attaquant pouvait évoluer et il avait une possibilité pour qu’il joue de nouveau. « Les décisions disent tout. C’est très clair. Et je dis toujours que les situations sont réversibles. Toutes. Absolument toutes. Mais je n’entre pas dans le détail de mes décisions. Je ne l’ai jamais fait. Je préfère qu’on me critique. »