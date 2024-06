Mercato - PSG : C’est terminé pour cette double opération à 135M€ ?

Benjamin Labrousse

Depuis quelques mois, plusieurs noms sont associés au PSG en vue du mercato estival. C’est notamment le cas pour Michael Olise (Crystal Palace) et Benjamin Sesko (RB Leipzig). Les deux cracks de 22 et de 21 ans sont très suivis, et malheureusement pour Paris, pourraient rapidement s’engager en faveur d’un cador de Premier League. Explications.

Le mercato estival s’annonce animé du côté du PSG. Et pour cause, le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid laisse une belle marge de manœuvre aux dirigeants parisiens, qui de leur côté, restent désireux de se renforcer par l’intermédiaire de jeunes joueurs prometteurs. Ces derniers mois, certaines pistes offensives ont été associées au club de la capitale.

Le PSG intéressé par deux cracks

C’est le cas de Michael Olise (Crystal Palace) et de Benjamin Sesko (RB Leipzig). Le premier, auteur d’une nouvelle saison étincelante chez les Eagles , devrait quitter Crystal Palace pour un montant avoisinant les 70M€. Quant au buteur slovène, sa clause libératoire a récemment atteint les 65M€. Quoi qu’il en soit, Olise et Sesko devraient bouger cet été.

Direction Chelsea pour Olise et Sesko ?