Mercato - PSG : C'est réglé «à 100%» pour ce transfert de dernière minute ?

Annoncé dans le viseur du PSG ces dernières semaines pour compenser les éventuels départs de Milan Skriniar ou encore Danilo Pereira, Tomas Araujo serait surveillé de près par le club de la capitale. Cependant, Roger Schmidt, l'entraîneur de Benfica, assure que son défenseur central ne bougera pas. Il en est convaincu à 100%. Une situation qui ne fait pas les affaires du PSG.

Bien décidé à se renforcer d'ici la fermeture du mercato vendredi soir, le PSG cherche notamment à recruter un défenseur central axial droit afin de compenser les départs espérés de Milan Skriniar et Danilo Pereira. Dans cette optique, Luis Campos a, comme souvent, activé ses réseaux au Portugal et s'intéresserait notamment à Tomas Araujo qui évolue à Benfica. Mais son entraîneur Roger Schmidt ne veut pas entendre parler d'un départ de son joueur qui va prendre une autre dimension cette saison.

Roger Schmidt ferme la porte pour Tomas Araujo

« Tomás Araújo restera à Benfica, c’est certain à 100%. La saison dernière, il a joué plusieurs minutes, mais nous savions qu’en 2024/2025, il serait important pour lui d’avoir un autre statut. Il est essentiel qu’il continue à jouer, car c’est un joueur clé de notre équipe. Nous sommes sereins sur la situation de nos défenseurs centraux, car nous avons de la qualité », a confié le coach du club lisboète en conférence de presse, ce qui semble sérieusement refroidir la piste menant au PSG.

Le PSG dans l'impasse ?

Par conséquent, le PSG se retrouve dans une impasse. Quoi qu'il en soit, même si la porte s'ouvrait pour recruter Tomas Araujo, le club de la capitale doit se séparer de Milan Skriniar et Danilo Pereira avant d'envisager un nouveau transfert. Et alors que le mercato ferme ses portes dans moins de 48 heures, le temps presse et ce dossier semble clairement avoir pris du plomb dans l'aile.