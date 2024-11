Mercato : Panique au PSG, une opération colossale est programmée

Alexis Brunet

Avec le possible départ de Randal Kolo Muani, le PSG va sans doute devoir recruter un nouvel attaquant. Le club de la capitale aurait un œil sur Viktor Gyökeres, qui flambe au Sporting Lisbonne, mais il n’est pas le seul. Le FC Barcelone aimerait également s’offrir le Suédois, et il pourrait même insérer un attaquant dans la transaction.

Les temps sont durs pour Randal Kolo Muani. Depuis son arrivée au PSG, le Français n’a jamais réussi à pleinement s’imposer et à justifier les 90M€ que le club de la capitale a misé sur lui. L’attaquant n’arrive pas à être aussi performant que lorsqu’il était du côté de Francfort et cela pourrait user les dirigeants parisiens à force.

Kolo Muani pourrait quitter le PSG cet hiver

Selon certaines sources, le PSG aurait définitivement perdu patience envers Randal Kolo Muani et il aurait décidé de le placer sur la liste des transferts dès cet hiver. Le Français pourrait donc quitter le club de la capitale pour retrouver la confiance, sous la forme d’un prêt, ou bien tout simplement par un transfert. Des formations en Angleterre notamment auraient l’ancien Nantais dans leur viseur.

Le FC Barcelone veut tenter de recruter Gyökeres

Le PSG a donc commencé à scruter le marché en cas de départ de Randal Kolo Muani et un nom a particulièrement tapé dans l’œil des dirigeants parisiens, il s’agit de Viktor Gyökeres. Ce dernier brille du côté du Sporting Lisbonne, où il a déjà inscrit 20 buts en 16 matches toutes compétitions confondues cette saison. Des statistiques qui ont d’ailleurs attiré de nombreux prétendants, puisque d’après A Bola, le FC Barcelone voudrait également s’offrir les services du Suédois, idéalement pour prendre la succession de Robert Lewandowski. Les Catalans pourraient d’ailleurs tenter d’inclure dans l’opération un certain Vitor Roque, qui est actuellement prêté au Betis Séville et qui était suivi un temps par le Sporting. Cela permettrait de faire baisser le prix de Gyökeres, qui dispose d’une clause libératoire de 100M€.