Mercato - OM : «Ils peuvent sauter du jour au lendemain», le conseil de Laure Boulleau !

Roberto De Zerbi et Medhi Benatia quittent l'OM. En effet, le départ des deux hommes a été annoncé cette semaine, et ce, à cinq jours d'intervalle. Interrogée ce dimanche soir, Laure Boulleau a tenu à donner un conseil à Pablo Longoria sur le mercato. Le président de l'OM adoptant la mauvaise stratégie selon elle.
Ce mardi matin, l'OM a officialisé le départ de Roberto De Zerbi, et ce, par le biais d'un communiqué publié sur son site officiel. Et ce dimanche, Medhi Benatia a fait savoir qu'il avait démissionné, n'étant plus le directeur sportif marseillais. Présent sur le plateau du Canal Football Club dans la soirée, Laure Boulleau a tenu à faire passer un message à Pablo Longoria sur le mercato de l'OM.
«Il vaut mieux faire un recrutement dans un projet club»
« Si Pablo Longoria va se retrouver en première ligne après la démission de Medhi Benatia ? Oui, en plus il était visé par les supporters, donc je pense qu'en termes de pression extérieure, il va en subir encore plus. Du coup, la question qui me vient, c'est : pourquoi Longoria reste si Benatia démissionne ? Je trouve qu'ils ont pris les décisions ensemble, donc il a aussi beaucoup de choses à se reprocher finalement Longoria sur le nombre de transferts », a jugé Laure Boulleau, avant d'en rajouter une couche.
«Ils vont devoir revoir leur manière de recruter»
« Il y a toujours des mouvements, mais je pense que ce qu'on peut leur reprocher c'est - alors je ne sais pas s'ils ont voulu faire plaisir à De Zerbi - mais je pense que quand on est directeur sportif, ou du moins du football, et président, évidemment le coach doit être au courant et valider, mais je ne pense pas qu'on doive faire venir des joueurs pour un entraineur, encore plus dans un contexte comme Marseille, où on sait que les entraineurs peuvent sauter du jour au lendemain. Je pense qu'il vaut mieux faire un recrutement dans un projet club et une identité de jeu unique, plutôt que de se retrouver à chaque fois avec 15 joueurs qui ne jouent plus trop dans le même système avec trop de défenseurs ou plus assez de milieux. Au-delà de ça, ils vont aussi devoir revoir leur manière de recruter », a conclu Laure Boulleau, ancienne arrière gauche du PSG, sur Canal +.