Mercato - OM : «Ils peuvent sauter du jour au lendemain», le conseil de Laure Boulleau !

Roberto De Zerbi et Medhi Benatia quittent l'OM. En effet, le départ des deux hommes a été annoncé cette semaine, et ce, à cinq jours d'intervalle. Interrogée ce dimanche soir, Laure Boulleau a tenu à donner un conseil à Pablo Longoria sur le mercato. Le président de l'OM adoptant la mauvaise stratégie selon elle.

Ce mardi matin, l'OM a officialisé le départ de Roberto De Zerbi, et ce, par le biais d'un communiqué publié sur son site officiel. Et ce dimanche, Medhi Benatia a fait savoir qu'il avait démissionné, n'étant plus le directeur sportif marseillais. Présent sur le plateau du Canal Football Club dans la soirée, Laure Boulleau a tenu à faire passer un message à Pablo Longoria sur le mercato de l'OM.

«Il vaut mieux faire un recrutement dans un projet club» « Si Pablo Longoria va se retrouver en première ligne après la démission de Medhi Benatia ? Oui, en plus il était visé par les supporters, donc je pense qu'en termes de pression extérieure, il va en subir encore plus. Du coup, la question qui me vient, c'est : pourquoi Longoria reste si Benatia démissionne ? Je trouve qu'ils ont pris les décisions ensemble, donc il a aussi beaucoup de choses à se reprocher finalement Longoria sur le nombre de transferts », a jugé Laure Boulleau, avant d'en rajouter une couche.