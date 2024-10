Mercato - OM : Il annonce des discussions avec un international brésilien !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours actif sur le mercato, l’OM reste à l’affût d’opportunités pour se renforcer. Ainsi, depuis plusieurs joueurs, le nom d’Arthur Melo revient avec insistance. Le milieu de terrain brésilien n’entre plus du tout dans les plans de Thiago Motta à la Juventus. Son agent confirme d’ailleurs l’intérêt de l’OM et surtout de Roberto De Zerbi.

L'agent d'Arthur Melo confirme !

« Nous devons trouver une solution, c'est dommage de ne pas voir un joueur de cette qualité sur le terrain. Mais nous acceptons et respectons la décision. En janvier, nous trouverons un nouvel arrangement. Un avenir à Marseille ? Il y a eu des discussions, De Zerbi pourrait être intéressé par lui en raison de ses caractéristiques », confie-t-il dans des propos accordés à Gianluca Di Marzio, avant de se prononcer plus globalement sur la situation d’Arthur Melo.

«Il y a eu des discussions»

« Ils ne m'ont jamais demandé sincèrement. Nous devons trouver une solution, c'est un péché mortel de voir un joueur de sa qualité inutilisé. Malheureusement, il n'est plus dans les plans de la Juventus, même si, à mon avis, il pourrait apporter quelque chose de différent à la lumière du nouveau système de jeu », ajoute Federico Pastorello.