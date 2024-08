Mercato - OM : Greenwood passe un coup de fil et boucle un transfert ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Recrue star de l'été à l'OM, Mason Greenwood est déjà pleinement impliqué dans le projet marseillais, et notamment dans le recrutement de son équipe. Ces dernières heures, l'ailier anglais aurait pris son téléphone pour tenter de convaincre Andreas Pereira de venir. Et le milieu de terrain de Fulham serait très enthousiaste à l'idée de débarquer en France.

A l’OM, on ne s’ennuie pas cet été. A chaque jour, sa nouvelle rumeur. Et dernièrement, c’est la piste Andreas Pereira qui a été citée. Un dossier dans les cordes de Pablo Longoria puisque le milieu de terrain de Fulham est aussi de nationalité belge et ne devrait donc pas occuper de place extra-communautaire.

Mercato : Il règle ses comptes après son départ, ça gronde à l’OM ! https://t.co/oT8k4Thlyw pic.twitter.com/gVVASdGqC8 — le10sport (@le10sport) August 1, 2024

Greenwood passe à l'action

A Marseille, l’ensemble des parties sont concernés pour tenter de boucler cette opération. Selon les informations du journaliste Thibaud Vézirian, Mason Greenwood lui aurait même passé un coup de téléphone ces dernières heures pour lui demander de venir à l’OM et de renforcer le groupe de Roberto de Zerbi.

Fulham trop gourmand ?

A en croire les informations du journaliste divulguées sur X, les premiers signaux sont positifs puisque Andreas Pereira serait enthousiaste à l’idée de débarquer à l’OM cet été. Mais pour l’instant, Fulham demande bien trop d’argent dans ce dossier…