Mercato - OM : Après son transfert, il «s’éclate» enfin !

L’Olympique de Marseille a redonné le sourire à Neal Maupay. L’été dernier, à son retour de prêt de Brentford, l’attaquant de l’OM traversait une passe difficile à Everton qui souhaitait mettre un terme à leur collaboration, et inversement. Le club phocéen l’a sorti de cette situation et lui fait vivre depuis des émotions jusque-là insoupçonnées.

Neal Maupay n’a pas vraiment connu de jours heureux à Everton où il n’a passé qu’une saison avant d’être prêté à Brentford lors de l’intégralité de l’exercice précédent. A son retour à Liverpool à la dernière intersaison, il n’était clairement pas le bienvenu comme son ex-entraîneur Sean Dyche l’avait révélé en conférence de presse.

Un accord a été finalement trouvé entre Everton et l’OM pour un prêt d’une saison avec obligation d’achat pour 5M€ à la toute fin du mercato estival. De quoi permettre à Neal Maupay d’être enfin comblé et de vivre quelque chose d’inédit à Marseille du haut de ses 28 ans. « Je m'éclate, je suis heureux et épanoui ici, je pense que ça se voit. C'est la première fois que je ressens autant de ferveur, de soutien, même au-delà de Marseille. Je me sens bien, je m'entends avec tout le monde ».

« Je peux donner le meilleur de moi-même, je suis libéré. Il y a eu des moments compliqués, on est une équipe jeune avec énormément de nouveaux joueurs, un nouveau coach avec son staff. On est toujours en progression. On passe du temps à travailler et voir les progrès, ça motive. On est deuxièmes, sur une bonne série en championnat. Il y a encore une quinzaine de matchs à jouer pour bien finir, je suis sûr qu'on est sur la bonne voie ». a conclu Neal Maupay, buteur titulaire de l’OM, en conférence de presse ce vendredi, 48 heures avant la potentielle revanche marseillaise face à Strasbourg, club qui avait défait le groupe de Roberto De Zerbi pendant la phase aller (1-0).