Mercato : Neymar sur le point de signer son premier transfert ?

Axel Cornic

Parti du Paris Saint-Germain en 2023, Neymar n’a pas vraiment réussi son pari en Arabie Saoudite, puisqu’il a quitté Al Hilal après seulement sept petits matchs joués et un seul but. Mais hors de question pour lui de mettre un terme à sa carrière à 32 ans, puisque la star brésilienne serait toute proche de Santos, son club formateur.

C’est déjà fini. Après avoir quitté l’Europe, Neymar lâche l’Arabie Saoudite et Al Hilal, où il n’aura pas vraiment marqué les esprits. L’ancien du PSG a en effet été handicapé par des nombreuses blessures et n’aura finalement disputé que quelques rencontres, avant de récemment casser son contrat et donc partir. Mais pour aller où ?

Pogba à l'OM ? La rupture avec Neymar à Al-Hilal remet tout en question ! 🔄

➡️ https://t.co/4RI3yMasnt pic.twitter.com/VU6eBIYvzv — le10sport (@le10sport) January 30, 2025

« Le moment est venu, Neymar »

La prochaine étape de la carrière de Neymar semble déjà être connue. Plusieurs sources assurent en effet qu’il devrait retrouver son ancien club de Santos, qu’il avait quitté en 2013 pour rejoindre le FC Barcelone. « Le moment est venu, Neymar. Le moment est venu pour toi de retourner auprès de ton peuple, chez toi, dans notre club de coeur. La nation santista t'attend à bras ouverts » a déclaré le président Marcelo Teixeira.

Arthur arrive à Santos

Mais il ne va pas aller au Brésil en retraite, puisqu’on annonce un immense projet autour de lui, avec les possibles arrivés de Paul Pogba, de Thiago Silva ou encore de Marcelo. Pour le moment on ne sait rien sur ces dossiers, mais un premier joueur réclamé par Neymar devrait bientôt arriver ! D’après les informations de TMW, la Juventus et Santos seraient en négociations très avancées pour Arthur Melo, qui devrait vraisemblablement être prêté avec une option d’achat.