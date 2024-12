Mercato : Le PSG reçoit un coup de pression de son prochain phénomène ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Gianluigi Donnarumma n’a pas convaincu cette saison sa prolongation serait en stand by. Pour le remplacer, le PSG s’intéresserait notamment à Lucas Chevalier qui confirme sa montée en puissance avec le LOSC. Interrogé sur son avenir, le jeune portier français assure toutefois qu’il n’acceptera un transfert que s’il obtient des garanties sur son temps de jeu.

Depuis le début de saison, Gianluigi Donnarumma continue d'inquiéter. A tel point que plusieurs médias ont assuré que les discussions pour sa prolongation de contrat étaient au point mort. Par conséquent, en parallèle, le PSG continuerait de creuser la piste menant à Lucas Chevalier. Mais ce dernier a prévenu, il ne partira pas sans avoir la certitude qu'il pourra jouer dans son nouveau club.

Chevalier évoque son avenir

« Deux ans (de contrat), ça reste quand même assez long. Après ce sont des périodes où les clubs peuvent aussi se dire que c’est le moment de vendre ou de prolonger car au bout d’un an mine de rien, sur le marché tu ne vaux plus grand-chose. Aujourd’hui, je ne me cache pas et je n’ai pas l’intention de me cacher. Avec les performances de la Champions League, dire qu’il n’y a aucun club intéressé, ça serait mentir. Après, je ne sais pas si c’est le moment de partir, mais je ne partirai pas pour partir. Ce serait illogique de partir pour ne pas jouer. Le principal c’est que je me sente bien, que le LOSC évolue, qu’on fasse notre parcours en Ligue des champions. Ce seront des discussions qui arriveront plus tard. Je suis focalisé sur ma mission, et arrivera ce qui arrivera. Il n’y a pas d’urgence », estime le portier du LOSC dans une interview accordée au Canal Football Club.

«Ce serait illogique de partir pour ne pas jouer»

Relancé sur la situation des gardiens de but du PSG, Lucas Chevalier a donné son avis : « J’ai jamais été dans cette situation, après c’est sûr que je pense qu’à la base, quand un gardien arrive il doit avoir la confiance du coach et des coéquipiers, un cadre. Après, si on enchaîne les erreurs, tu restes comme un joueur de champ donc tu vas peut-être être remis en cause, mais tu le fais quand même beaucoup moins facilement qu’un joueur de champ. Un gardien a besoin de la confiance et c’est pas en changeant tous les matchs un gardien qu’il va reprendre confiance. Il y a besoin de ça pour moi, c’est primordial ».